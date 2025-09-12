Tokat'ta Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç sürücü Hüseyin Cengiz, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 Eylül Salı günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç sürücü, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, ilçe merkezi Ünye Caddesi Kaya Paşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre Hüseyin Cengiz'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpmış, araçta bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan sürücü Hüseyin Cengiz, ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Genç sürücü, 10 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
