Tokat'ta Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 Eylül Salı günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç sürücü, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, ilçe merkezi Ünye Caddesi Kaya Paşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre Hüseyin Cengiz'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpmış, araçta bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan sürücü Hüseyin Cengiz, ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Genç sürücü, 10 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti. - TOKAT