Tokat'ta Trafik Kazası: Araç Dereye Düştü

Tokat'ta Trafik Kazası: Araç Dereye Düştü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin dereye düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıyı dereden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dereye düştü.

Kaza, Niksar-Ünye Caddesi Dört Yol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niksar istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Çanakçı Deresi'ne yuvarlandı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıyı dereden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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