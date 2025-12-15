Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Niksar-Reşadiye arası 20'nci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A. idaresindeki 34 BT 6648 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT