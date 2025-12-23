Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Yeşilyurt ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. yönetimindeki 55 LE 552 plakalı Honda marka otomobil ile İ.Ö. idaresindeki öğrenilemeyen 34 GDC 046 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki J.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Honda markalı otomobilin tekerleği koparken iki otomobil de hurda yığınına döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT