Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Kaza, Yeşilyurt ilçe girişinde meydana geldi.

Kaza, Yeşilyurt ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. yönetimindeki 55 LE 552 plakalı Honda marka otomobil ile İ.Ö. idaresindeki öğrenilemeyen 34 GDC 046 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki J.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Honda markalı otomobilin tekerleği koparken iki otomobil de hurda yığınına döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

