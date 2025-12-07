İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Almus ilçesi Bakımlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.A. idaresindeki 60 BH 407 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 60 BL 952 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 60 BH 407 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Güzel olay yerinde hayatını kaybederken her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT