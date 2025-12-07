Haberler

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Güncelleme:
Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Olayda iki otomobilin çarpıştığı ve yolcu olan Mahmut Güzel'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Almus ilçesi Bakımlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.A. idaresindeki 60 BH 407 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 60 BL 952 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 60 BH 407 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Güzel olay yerinde hayatını kaybederken her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
title
