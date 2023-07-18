Tokat'ta trafik kazaları kameralara yansıdı
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları şehir güvenlik kameraları tarafından anbean kaybedildi.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları şehir güvenlik kameraları tarafından anbean kaybedildi.
Çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları araçların hızlı olmaması nedeniyle muhtemel kötü durumun önüne geçti. Maddi hasarla atlatılan kazalar, trafikte bir anlık dikkatsizliğin sonucu olarak gözler önüne serildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa