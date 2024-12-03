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Tokat'ta Taziye Giderken Servis Minibüsü Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Taziye Giderken Servis Minibüsü Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat-Turhal karayolunda taziye evine giden 63 yaşındaki Zekeriya Çabuk, namaz sonrası yolun karşısına geçerken bir servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta taziyeye giden bir kişi, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Tokat- Turhal karayolu kenarındaki cenaze evine taziye için giden Zekeriya Çabuk (63), namaz kılmak için yolun karşısındaki camiye geçti. Namaz sonrası taziye evine dönerken kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı Burak Turizm'e ait servis minibüsü Çabuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Çabuk ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çabuk'a kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çabuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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