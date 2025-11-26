Haberler

Yedikleri yemekten sonra bir anda rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Yedikleri yemekten sonra bir anda rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu Haber Videosunu İzle
Yedikleri yemekten sonra bir anda rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Güncelleme:
Tokat'ta bulunan Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda 19 öğrenci, sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlıyı tükettikten sonra rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Tokat'taki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda 19 öğrenci, bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlı yedikten sonra rahatsızlandı.
  • Rahatsızlanan öğrencilerden 8'i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, 11'i Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve işletmeden numune alındı.

Tokat'taki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı.

Son haftalarda artan zehirlenme haberlerine bir yenisi eklendi. Tokat'taki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlıdan yedi.

HASTANELİK OLDULAR

Edinilen bilgilere göre, yedikleri yemekten rahatsızlanan öğrencilerden 8'i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, 11'i ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
