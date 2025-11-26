Yedikleri yemekten sonra bir anda rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Son haftalarda artan zehirlenme haberlerine bir yenisi eklendi. Tokat'taki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlıdan yedi.
HASTANELİK OLDULAR
Edinilen bilgilere göre, yedikleri yemekten rahatsızlanan öğrencilerden 8'i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, 11'i ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.