Tokat'ta Tartışma Sonrası Araç Kundaklama Olayı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde daha önce husumetli olduğu kişiyle tartışan M.A, evinin önünde park ettiği aracını F.B. tarafından kundaklandı. Güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilen şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A., dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde bölgeye giden F.B, yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde F.B'nin elinde bidonla gelerek aracı yaktığı anlar yer aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
