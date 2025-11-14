Haberler

Tokat'ta Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı

Güncelleme:
Tokat'ta gerçekleşen olayda, bir tırın lastiği alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tır dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Tokat'ta seyir halindeki tırın lastiği alev aldı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 61 AB 261 İran plakalı tır ile Organize Sanayi Bölgesi kavşağı istikametine ilerleyen A.H., aracın arka lastik kısmından yükselen dumanı fark etti. Bir süre sonra yanmaya başlayan lastiğin alevleri dorsenin alt kısmına sıçradığını gören sürücü, tırı durdurarak çekiciyi dorseden ayırdı. Tır dorsesinde kompresör ve çeşitli makinelerin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında dorsede maddi hasar oluştu. - TOKAT


