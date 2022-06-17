Tokat'ta rüşvet operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

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Tokat'ta rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tokat'ta rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

Tokat'ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Milli Emlak Müdürlüğünde çalışan 3 kamu görevlisi ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Usulsüz düzenlemeler yaparak irtibatlı oldukları şahısları menfaat karşılığında hazine arazileri üzerinde hak sahibi ettikleri ileri sürülen şahıslar KOM Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan F.D., İ.Ç. ve F.B. adliyede ifade işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen M.S. adli kontrolle serbest bırakılırken aralarında birisi kamu görevlisi olmak üzere D.Y., V.A., N.A. ve K.İ. isimli şahıslar tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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