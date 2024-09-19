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Tokat'ta Restoran İşletmecisine Kalaşnikoflu Saldırı

Tokat'ta Restoran İşletmecisine Kalaşnikoflu Saldırı
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Tokat'ın Zile ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda, restoran işletmecisi R.Y. ağır yaralandı. Kimliği belirsiz bir saldırgan, Kalaşnikof ile R.Y.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. R.Y., hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tokat'ta restoran işletmecisi, kimliği belirsiz bir şahsın Kalaşnikoflu saldırısında ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zile ilçesine bağlı Kislik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Y., besicilik yaptığı ahırına gitmek için aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, çalılıklar arasından çıkarak Kalaşnikof ile R.Y.'ye ateş açtı. R.Y. saldırı esnasında aracın diğer tarafına geçmeye çalışsa da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerini gören saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak önce Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan R.Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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