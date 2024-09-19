Tokat'ta Restoran İşletmecisine Kalaşnikoflu Saldırı

Tokat'ta restoran işletmecisi, kimliği belirsiz bir şahsın Kalaşnikoflu saldırısında ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zile ilçesine bağlı Kislik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Y., besicilik yaptığı ahırına gitmek için aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, çalılıklar arasından çıkarak Kalaşnikof ile R.Y.'ye ateş açtı. R.Y. saldırı esnasında aracın diğer tarafına geçmeye çalışsa da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerini gören saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak önce Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan R.Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - TOKAT