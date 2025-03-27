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Tokat'ta Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin çarptığı 89 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza 16: 30 sıralarında Tokat-Niksar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Cezaevi kavşağından Tokat istikametine gitmekte olan F. C. idaresindeki 34 KOG 920 plakalı Fiat markalı otomobil, kireç köprü mevkiinde karşıya geçmeye çalışan 89 yaşındaki Fatma Altun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - 3.Sayfa
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