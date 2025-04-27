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Tokat'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Tokat'ta meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Kaza, Niksar-Ünye yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Tokat'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kaza Niksar-Ünye yolu 20'nci kilometresinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yılmaz (79) yönetimindeki 60 NB 540 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.T. (43) idaresindeki 52 AEP 070 plakalı Mercedes marka kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Yılmaz ve eşi G.M. Yılmaz (76) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücünün eşi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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