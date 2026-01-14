Haberler

Tokat'ta ölümlü otobüs kazasında sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
Güncelleme:
Tokat'ta bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, 12 Ocak'ta H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 76 yaşındaki Selahattin Özenalp, Tokat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.Ö.'nün, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT

Haberler.com
500

