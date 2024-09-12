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Tokat'ta okul çevrelerinde güvenlik denetimleri başladı

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte çocukların korunması için okul çevrelerinde geniş kapsamlı güvenlik uygulaması başlattı. Denetimlerde oyun salonları, bilardo salonları ve umuma açık yerler incelendi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Trafik Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocukların korunmasına yönelik geniş kapsamlı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Kent merkezinde yer alan 72 okul çevresinde yapılan denetimlerde, oyun salonları, bilardo salonları ve umuma açık yerler ekipler tarafından titizlikle incelendi. Toplam 21 ekip ve 43 personelin katıldığı uygulama kapsamında, okul çevresinde bulunan parklarda şüpheli görülen vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı ve üst aramaları gerçekleştirildi. Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması için yapılan bu çalışmaların, eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi. Emniyet yetkilileri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için okul çevrelerinde denetimlerin artırılacağını vurguladı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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