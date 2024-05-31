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Tokat'ta Nakliye Kamyonu Arka Kapısı Açık Trafikte Görüntülendi

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Tokat'ta bir nakliye firmasına ait kamyon, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi. Kamyonun arka kapısının önünde oturan şahsın rahat hareketleri dikkat çekti.

Tokat'ta, nakliye firmasına ait kamyon, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi. Kapı önünde oturan şahsın rahat hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay sabah saatlerinde kentteki Behzat Balvarı'nda yaşandı. Seyir halindeki bir nakliye kamyonunun arka kapağı açık halde trafikte ilerlediği görüldü. Açık kapının önünde oturan şahsın rahat hareketleri dikkatlerden kaçmadı. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Trafikte bu şekilde ilerleyen kamyon daha sonra gözden kayboldu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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