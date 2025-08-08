Tokat'ta Lüks Otomobil Motosiklete Çarptı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Lüks Otomobil Motosiklete Çarptı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta gerçekleşen kazada lüks otomobilin çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Olayda sürücünün ve yolcunun yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı.

Tokat'ta lüks otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Albay idaresindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı Porsche marka otomobilin çarpması sonucu savruldu. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, sürücüsü ve arkasındaki yolcu Muazzez Albay (56) yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.