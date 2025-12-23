Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gezirlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (27) idaresindeki 60 HY 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki su kanalına düştü. Su kanalının boş olması muhtemel faciayı önledi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT