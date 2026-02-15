Haberler

Tokat'ta kaybolan kadın dere yatağında ölü bulundu

Güncelleme:
Tokat'ın Akbelen köyünde kaybolan 62 yaşındaki Kezban Genç'in cesedi, geniş çaplı arama çalışmaları sonucu dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta kayıp olarak aranan 62 yaşındaki kadının dere yatağında cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tokat il merkezine bağlı Akbelen köyünde yaşayan Kezban Genç'ten (62) bir süredir haber alınamıyordu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD'dan 14 personel, 3'ü dalgıç olmak üzere ekipler, 1 dron ve 4 araç katıldı. Jandarma ekipleri ise 150 personel ve 12 araçla çalışmalara destek verdi. Ekipler, köy ve çevresindeki alanlarda yoğun şekilde arama yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda AFAD dalgıçları, sabah saatlerinde dere yatağında Genç'in cesedini buldu. Genç'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

500

