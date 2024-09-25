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Tokat'ta Kamyonetle Çarpışan Tofaş Otomobil Hurdaya Döndü, 3 Yaralı

Tokat'ta Kamyonetle Çarpışan Tofaş Otomobil Hurdaya Döndü, 3 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka otomobil kamyonetle çarpışarak hurdaya döndü. Kazada ilçe devlete hastanesine kaldırılan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesi kamyonetle çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa ilçesi otogar köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Karayaka istikametinden Erbaa yönünde seyir halinde olan F.T. idaresindeki 60 AFB 151 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Kırkpınar Caddesi'nden yola çıkan M.T. yönetimindeki 60 ABF 695 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü F.T. ile yolcular A.E. ve B.U. yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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