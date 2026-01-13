Haberler

Tokat'ta durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler emniyete götürüldü.

Erbaa D-100 Karayolu Aladun mahallesi üzerinde bulunan uygulama noktasında ihbarı değerlendiren Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri yaptığı arama sırasında Erzurum'dan İstanbul'a giden M.Y idaresindeki 06 BMH 273 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler yaptığı incelemede arka koltukta oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen mülteciler otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 3 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
