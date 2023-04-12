Tokat'ta kaçak elektronik sigaralar ele geçirildi

Tokat'ta yurt dışından kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 92 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarının sonucunda şüpheli bir şahsın yurtdışından kaçak yollarla sınırdan sokulan elektronik sigaraları satmak amacıyla Zile ilçesine getireceği bilgisi alındı. Geçtiğimiz gün Zile ilçesi Kireçli Köyü Yol kontrol noktasında icra edilen faaliyette durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 92 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemler başladı. - TOKAT