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Tokat'ta İşçi Servisi Yandı, İşçiler Kurtuldu

Tokat'ta İşçi Servisi Yandı, İşçiler Kurtuldu
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Tokat'ta seyir halindeki bir işçi servisi motor kısmından yangın çıkması sonucu alevlere kapıldı. Minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, işçiler güçlükle kurtuldu. Olayda yaralanan olmadı.

Tokat'ta seyir halindeki bir işçi servisi motor kısmından yanmaya başladı, Mercedes marka minibüs yanarak kullanılmaz hale gelirken işçiler güçlükle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde şehir merkezinde Taşlıçiftlik mevkiinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesine giden ve içerisinde tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Mercedes marka minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın hızla yayılırken işçiler güçlükle kendilerini dışarı attı. Alevler minibüsü sararken minibüs dakikalar içinde kullanılmaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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