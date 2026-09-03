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Tokat'ta Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ta Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı Köyü kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada 83 yaşındaki Halil Çetinkaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Niksar kara yolundaki Yazıbaşı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat'tan Niksar istikametine giden B.Y. (33) yönetimindeki 60 AY 763 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı belirtilen Halil Çetinkaya (83) idaresindeki 60 AP 225 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan B.Y., A.Y. (50) ve S.Y. (13) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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