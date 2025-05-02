Tokat'ta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Aladun mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Niksar'dan Erbaa yönüne giden U.Ş. idaresindeki 60 ABT 044 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen E. Ö. yönetimindeki 05 FF 952 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı. Kazada iki otomobilde refüje düştü. Kazada sürücüler ile yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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