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Tokat'ta Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı

Tokat'ta Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilden tabanca ile havaya ateş açan K.G., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tokat'ta otomobilden tabanca ile havaya ateş açan maganda, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın tabancayla havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Erbaa ilçesine bağlı Benli köyü yakınlarında meydana geldi. K.G., hareket halindeki otomobilin camını açıp tabanca ile havaya ateş etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri otomobilden tabanca ile havaya ateş eden kişiyi tespit ederek yakaladı. Kurusıkı olduğu tespit edilen tabancaya el konulurken K.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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