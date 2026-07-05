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Dikkatsizlik kazaya neden oldu: 9 yaralı

Dikkatsizlik kazaya neden oldu: 9 yaralı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler dahil 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı meydana geldi. D-100 kara yolu Turhal ilçesi Kalaycık köyü kavşağında yaşanan kazada D.N. idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil Tokat'tan Turhal istikametine seyretmekteyken, Kalaycık köyü istikametine dönmeye çalışan M.D. yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler dahil araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Sürücülerden M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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