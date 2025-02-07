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Tokat'ta Elektrikli Battaniye Yangını: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Tokat'ta Elektrikli Battaniye Yangını: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında vücudunda ağır yanıklar oluşan 72 yaşındaki Mehmet Ö., tedavi edilmek üzere Samsun'a sevk edildi. Yangında yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında vücudunda ağır yanıklar oluşan 72 yaşındaki Mehmet Ö., tedavi edilmek üzere Samsun'a sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Zile ilçesine bağlı Çayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö., evinde uyuduğu sırada elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Meydana gelen yangında yaşlı adamın vücudunun büyük bir kısmı yandı. Olayın hemen ardından durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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