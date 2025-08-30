Tek derdi konvoyda öne geçmek! Yaptığı hareket ise akılalmaz

Güncelleme:
Tokat'ta çok tehlikeli anlar yaşandı. Kentte bir sürücü, düğün konvoyunda öne geçebilmek için diğer araçlara vurup ilerlemeye çalıştı. O anlar kameralarca kaydedildi.

Tokat'ta bir sürücü, düğün konvoyunda öne geçebilmek için diğer araçlara vurup ilerlemeye çalışırken; o anları kameralar kaydetti.

Bir sürücü düğün konvoyunda yaptıklarıyla pes dedirtti. Olay, Tokat'ta meydana geldi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, düğün konvoyundaki sürücü öne geçmek istedi.

ÖNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK İLERLEDİ

Söz konusu sürücü öne geçebilmek için diğer araçlara vurup ilerlemeye çalıştı. O anlar kameralarca kaydedilirken; görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz
