Tokat'ta Düğün Eğlencesinde Silah Ateşi

Tokat'ın Zile ilçesinde bir düğünde pikap kasasında halay çekenlerin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Büyüközlü köyünde düzenlenen bir düğün, tehlikeli anlara sahne oldu. Kadın yöresel kıyafetleri giyen erkekler, bir pikabın kasasında oyun havası eşliğinde halay çekti. Eğlence sırasında bazı gençler silahlarını çıkararak havaya peş peşe ateş etti. O anlar, düğünde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin yükseldiği anlarda çevredeki vatandaşların eğlenceye devam ettiği dikkat çekti. - TOKAT