Tokat'ta Direksiyon Hatası Sonucu Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı

Tokat'ta Direksiyon Hatası Sonucu Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. Sürücü M. P., kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı araçla takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat'a bağlı Yeşilyurt ilçesi Boztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yeşilyurt'tan Tokat istikametine seyir halinde olan M. P. yönetimindeki 59 ACC 293 plakalı Fiat marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenilen M.P., kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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