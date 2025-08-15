Tokat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı

Tokat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sulusaray ilçesinde meydana geldi. Sulusaray istikametinden Yeşilyurt yönüne giden Y.A. idaresindeki 66 FH 688 plakalı otomobil, ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

TOKAT
