Son dakika haberleri | Tokat'ta can pazarı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Haberler

Son dakika haberleri | Tokat'ta can pazarı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Tokat'ta can pazarı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
Tokat'ta can pazarı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Niksar karayolu üzerinde meydana geldi. Gökdere kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa