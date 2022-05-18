Son dakika haberleri | Tokat'ta can pazarı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Haberler

Tokat'ta can pazarı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Niksar karayolu üzerinde meydana geldi. Gökdere kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.