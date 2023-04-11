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Tokat'ta bir şüpheli hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı

Tokat'ta bir şüpheli hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta 1 kişi hırsızlık şüphesiyle evinde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alındı.

Tokat'ta 1 kişi hırsızlık şüphesiyle evinde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alındı.

Tokat ili Merkez İlçesi Büyükyıldız köyünde A.D. isimli şahsın geçtiğimiz gün bağ evinden nakit para, av tüfeği fişekleri, sigara, içki, mont ve cep telefonu çalındı. Çalınan malzemeler, Tokat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bulundu. Olayı gerçekleştiren kişinin şüpheli R.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kama, 44 adet sikke, 159 adet av tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 7 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilerek, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen malzemelerin aynı bölgede daha önceden meydana gelen hırsızlık olaylarına ait olduğu tespit edilmiştir. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tokat 3. Sayfa Haberler

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