Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen gencin davasına devam edildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava 16 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart'ta meydana gelen olayda iddiaya göre önceden husumetleri bulunan A.M.Ö. ile Berkay Melikoğlu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M.Ö., yanında bulunan bıçakla Melikoğlu'nu 4 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklanmıştı. Davanın ikinci duruşması Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan A.M.Ö.'nün öğretmeni E.E., öğrencisi A.M.Ö.'nün derslerinin iyi olduğunu söyledi. Tanığın dinlenmesinin ardından dava 16 Ocak 2026 tarihine ertelendi. - TOKAT