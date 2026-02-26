Haberler

Erbaa'da bağ evindeki hırsızlıkla ilgili 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesinden tarım aletlerinin çalınması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesinden çeşitli tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Şubat akşamı ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre E.B.'ye ait bağ evinden tarım aletlerinin çalınması ihbarıyla Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede durumlarından şüphelenilen S.G., B.K., M.B., S.Ö., S.T. ve E.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
