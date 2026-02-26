Haberler

Erbaa'da bağ evinden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Erbaa'da bağ evinden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinden su motoru ve çeşitli tarım aletlerinin çalınması olayında 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesinden çeşitli tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karayaka beldesindeki bir bağ evinin sahibi, su motoru ve çeşitli tarım aletlerinin çalınması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve yürütülen teknik takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.G., B.K., M.B., S.Ö., S.T. ve E.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler