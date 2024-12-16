Tokat'ta Bacadan Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir evde çıkan yangın, bacadan kaynaklanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken evde büyük maddi hasar oluştu.
Tokat'ta bacadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı Köyü'nde gece saatlerinde çıkan yangında Necmettin Koyuncu'ya ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk incelemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa