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Tokat'ta Bacadan Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta Bacadan Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir evde çıkan yangın, bacadan kaynaklanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken evde büyük maddi hasar oluştu.

Tokat'ta bacadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı Köyü'nde gece saatlerinde çıkan yangında Necmettin Koyuncu'ya ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk incelemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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