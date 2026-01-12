Haberler

Baba katili tutuklandı

Baba katili tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta yürütülen baba cinayeti soruşturmasında, cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran tutuklandı. Diğer şüphelilerden bazıları serbest kalırken, teknik takiple yapılan operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta baba cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran tutuklanırken, 1 şüpheli emniyet sorgusunun ardından, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, aralık ayında yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 4 ay önce öldürüldüğü belirlenen Zihni Cankurtaran'ın cesedi, oğlunun işletmiş olduğu havuzun depo kısmında bulunmuştu. Yapılan teknik takibin ardından Zihni Cankurtaran oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından baltayla katledildiği ortaya çıkmıştı. Yunanistan'dan Ankara ve Tokat'a uzanan 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi Mustafa Cankurtaran ile birlikte Z.C.C., İ.T., İ.N.B., O.B. ve G.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Cankurtaran ile Z.C.C., İ.T., İ.N.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden İ.T. ve İ.N.B. adli kontrol şartıyla, Z.C.C. ve O.B. İse savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü