Baba katili tutuklandı

Tokat'ta baba cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran tutuklanırken, 1 şüpheli emniyet sorgusunun ardından, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, aralık ayında yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 4 ay önce öldürüldüğü belirlenen Zihni Cankurtaran'ın cesedi, oğlunun işletmiş olduğu havuzun depo kısmında bulunmuştu. Yapılan teknik takibin ardından Zihni Cankurtaran oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından baltayla katledildiği ortaya çıkmıştı. Yunanistan'dan Ankara ve Tokat'a uzanan 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi Mustafa Cankurtaran ile birlikte Z.C.C., İ.T., İ.N.B., O.B. ve G.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Cankurtaran ile Z.C.C., İ.T., İ.N.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden İ.T. ve İ.N.B. adli kontrol şartıyla, Z.C.C. ve O.B. İse savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - TOKAT