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Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu

3. Sayfa Haberleri

- Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu Tokat'ta etkili olan aşırı yağış kırsal alanlarda bulunan köylerde sele neden oldu.

- Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu

TOKAT - Tokat'ta etkili olan aşırı yağış kırsal alanlarda bulunan köylerde sele neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'a sağanak yağış etkili oldu. Kırsal alanlarda etkili olan sağanak yağış köylerde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından İlçeye bağlı köylerde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler

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