Tokat'taki izinsiz gösteriye geçit verilmedi

Tokat'ta Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak isteyen göstericilere, Tokat Valiliği tarafından getirilen 7 günlük gösteri yasağı nedeniyle izin verilmedi. Jandarma, grubu durdurarak köye girişlerine engel oldu.

Tokat'ta 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de öldürülmesinin yıldönümünde anma yapmak isteyen gruplar, Almus ilçesine bağlı Ataköy köyüne girmek istedi. Tokat Valiliği tarafından 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında getirilen gösteri, yürüyüş ve toplanma yasağı kapsamında jandarma ekipleri grubu Zile-Turhal yolunda durdurarak köye girişine izin vermedi. Taşkınlık yaparak jandarma ekiplerine saldıran bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 31 göstericinin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

