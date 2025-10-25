Haberler

Tokat'ta Ambulans ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen kazada, bir ambulans ile cip çarpıştı. Kaza sonucu ambulansın içinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta ambulansın cip ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çevreyolu Turhal kavşağında, F.Y. yönetimindeki 60 MB 922 plakalı ambulans, yan yolda yeşil ışık yanan A.Ş. idaresindeki 60 ABD 162 plakalı Nissan markalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen diğer sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansın, bir vakaya seyir halinde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Haberler.com
