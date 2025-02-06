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Tokat'ta Ambulans Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tokat'ta Ambulans Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Tokat'ta hastayı bıraktıktan sonra dönüş yolunda kontrolden çıkan ambulans devrildi. Sürücü yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Tokat'ta taburcu olan hastayı bıraktıktan sonra dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, O.B. (41) idaresindeki ambulans, taburcu olan hastayı Artova ilçesine bıraktıktan sonra Yeşilyurt ilçesine dönüş yolunda Dodurga köyü mevkiine geldiğinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü, olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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