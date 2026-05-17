Tokat'ta alkollü sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Tokat'ta alkollü sürücü K.A.'nın çarptığı 57 yaşındaki Hurisel Ayça, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza kent merkezi Ayhan Çevik Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. (35) idaresindeki 60 AFM 804 plakalı Hyundai marka otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 57 yaşındaki Hurisel Ayça, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hurisel Ayça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü K.A.'nın 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
