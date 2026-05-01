Tokat'ta 936 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta posi tarafından gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri uyuşturucu kullandığı düşünülen bir kişiyi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı uyuşkturucu maddeleri temin ettiği kişilen tespit edildi. D.K., B.M., B.T. ve U.D. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 936 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden B.T. ve U.D. hakkında ev hapsi kararı verilirken, D.K. ve B.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

