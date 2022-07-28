Tokat'ta 84 kök hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Tokat'ta 84 kök hint keneviri ele geçirildi

Tokat'ta 84 kök hint keneviri ele geçirildi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Dağüstü köyünde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Dağüstü köyünde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Başçiftlik ilçesine bağlı Dağüstü köyünde esrar maddesi yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda 84 kök hint kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili olarak da 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başçiftlik Tokat 3. Sayfa Haberler

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