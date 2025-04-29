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Tokat'ta 8 Asırlık Cami Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'ta 8 Asırlık Cami Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tokat'ta 8 asırlık tarihi Ali Paşa Camisi'nde, imam odasında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sadece aspiratörle sınırlı kalması büyük bir faciayı önledi.

Tokat'ta 8 asırlık camide yangın çıktı

TOKAT - Tokat'ta 8 asırlık tarihi camide çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tokat'ta Ali Paşa Camisi'nin doğusunda yer alan ve Vezir Ahmet Paşa Mescidi ya da Ebu Şems Hanegahı Cami olarak bilinen tarihi yapıda yangın paniği yaşandı.

Tarihi caminin imam odasında kullanılan aspiratör kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarihi yapının içinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hızlıca itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının sadece aspiratörle sınırlı kalması ve ana yapıya sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Tarihi cami II. İzeddin Keykavus'un oğlu Sultan Mesud döneminde, Hüseyin oğlu Ebu Şems tarafından 1288 yılında hanegah olarak inşa edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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