Erbaa'da durdurulan cipte 5 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan operasyonda, cipte Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Erzurum'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen U.A. yönetimindeki cip, gece saatlerinde D-100 kara yolu Yeni Mahallesi girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, cipin arka koltuğu ve bagaj kısmında Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüsü U.A. ile yanında bulunan A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
