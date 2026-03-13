Haberler

Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı

Güncelleme:
Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Niksar'daki Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda çatlaklar oluştu. Okulda güvenlik amacıyla incelemeler başladı fakat can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Niksar ilçesindeki bir okulda çatlaklar meydana geldi.

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Niksar ilçesinde bulunan Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda hasar oluştu. Depremin etkisiyle okul binasının bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Sabah saatlerinde yapılan ilk incelemelerde özellikle koridor bölümlerindeki duvarlarda sıva dökülmeleri ve çatlaklar oluştuğu görüldü. Olayın ardından yetkililer tarafından okul binasında güvenlik amaçlı inceleme başlatıldı. Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, okulda oluşan çatlakların teknik ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. - TOKAT

